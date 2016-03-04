Перевестать несколько страниц на существующем сайте . Движок Битрикс

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Закрытнет заявок93 просмотра

Александр, добрый день.

Необходимо на текущем сайте http://panautomiami.com/ переверстать 3 страницы.

Главная , каталог и карточка товара, плюс в отзывы добавить фреймы с видео.

ТЗ и макеты есть , готова отправить вам на почту.

Укажите , если есть возможность цену, сроки и когда готовы взяться.

Заранее благодарна .

9 лет назад
elitmodel
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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