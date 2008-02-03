Перевести страницы каталога в html код

Есть 14 отсканированных изображений печатного каталога.

надо всё это перевести в html код

каждая страница каталога соответствует html странице

ничего добавлять не надо, расположение такое же как и на отсканированном изображении

необходимо текст перевести в текстовый формат, а изображения подчистить и улучшить.

файл css должен быть общим

имена html файлов оставить такими же как и имена отсканированных изображений

ширина вёрстки 600 px

архив 20 Мбайт лежит здесь

_http://metcon.spb.ru/rar/hormann_1.rar