Персональный проект для Виталий Офат

$150
HTML-версткаЗакрыт1 заявка64 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать верстку макета и интегрировать её с ВАМшопом.

Сроки о сумма сделки, а так же порядок выплат оговорен с исполнителем.

13 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$150
6 дней