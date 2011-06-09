Персональный проект для Виталий Офат

Вёрстка всего 2-х страниц для блога. (список постов и само сообщение) На базе Wordpress необходимо реализовать простой блог. В сообщениях должна быть возможность вставки фото и видео. также фотографии одного поста должны открываться для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать верстку макета и интегрировать её с ВАМшопом.
Сроки о сумма сделки, а так же порядок выплат оговорен с исполнителем.
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