Персонально для Поплавского Игоря (Poplava)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка119 просмотров

Сверстать макет согласно ТЗ.

14 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Верстка получилась хорошо, по срокам как договаривались, по цене вполне устроило. В очередной раз очень доволен сотрудничеством, работаем дальше!
Как всегда без проблем работаю с Алексеем! Четко и внятно поставлена задача. Своевременная оплата и отзыв! С удовольствием работаем дальше.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад