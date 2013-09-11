Перверстать карточку товара

Задача заключается в том, чтобы сделать небольшой редизайн карточки товара.

Исходный вид такой http://bitrix1site.jaguarsoft.ru/catalog/copy_iphone_5/chinese_iphone_5_android_4_0_1_and_mtk_6577/ , а какой теперь должен быть описан в файле "Карточка NEW.xls" - все материалы в архиве, отдельно страницы новой карточки товара в psd нет, её необходимо сложить из существующей вёрстки и psd(может найти какие то элементы дизайна самому) - максимально под представленное в "Карточка NEW.xls". Если есть вопросы, задавайте. Всю необходимую информацию предоставлю.