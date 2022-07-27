Требуется разработать страницу сайта с HTML-версткой, включающую две редактируемые таблицы. Реализовать функции: чтение данных из CSV файла, сохранение данных в файл, редактирование и удаление записей, а также поиск по таблицам.
Підключити Бінотел та зробити правки по лендінгу.
ТЗ по сайту https://perevoz-trans.com.ua/
1. Додати акцію "Знижка тільки сьогодні -20%" в шапці сайта.
2. Встановити віджет швидкого зв'язку від Бінотел: https://www.binotel.ua/getcall
3. На 768пкс поправити блок "Про нас" (картінка вилізла на текст)
4.Блок "Ціни" добавити ховер на кнопки і на мобайл версії зменшити розміри кнопки.
Выбранный исполнитель
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