Підключити Бінотел та зробити правки по лендінгу.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок481 просмотр

ТЗ по сайту https://perevoz-trans.com.ua/

1. Додати акцію "Знижка тільки сьогодні -20%" в шапці сайта.

2. Встановити віджет швидкого зв'язку від Бінотел: https://www.binotel.ua/getcall

3. На 768пкс поправити блок "Про нас" (картінка вилізла на текст)

4.Блок "Ціни" добавити ховер на кнопки і на мобайл версії зменшити розміри кнопки.

3 года назад
webcodelion
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$35
1 день
Escrow
Чудово виконала свою роботу)) Все чітко по тз навіть більше. Усім рекомендую)) 5+😎
Дякую за співпрацю, оплата та комунікація миттєва!)

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
31 год
3 года в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
3 года назад
KipenOksana
Оксана 
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4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
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Владислав
 
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Артур
 
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Ульяна
 
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3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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