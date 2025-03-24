Підверстати магазин на опенкарті

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок178 просмотров

Є готовий магазин, необхідно згідно дизайну його трохи доверстати. Десь блок поїхав, десь шріфти не ті.

OpencartВерстка блоковВерстка сайтов
месяц назад
kozhanoff
Алексей 
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