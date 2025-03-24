Требуются три правки на двух сайтах, созданных на Elementor. Необходимо исправить форму обратной связи, чтобы сообщения отправлялись и работала галка согласия с обработкой данных. Также требуется корректировка отображения галереи на мобильной версии и адаптация шапки по макету в Figma.