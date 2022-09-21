Требуется выполнить вёрстку одной страницы на основе уже готовых 8 страниц. Необходимо использовать шапку и футер, а также создать содержимое страницы. Ищем опытного верстальщика для завершения проекта.
Платіжна система на сайт
Верстка сайту вже є, треба тільки підключити платіжну систему (https://wayforpay.com/) можна і аналог головне оплата в доларах
це має працювати так ввів нік вибрав послугу і оплатив
є 7 послуг після успішної оплати потрібно щоб
1) в RCON консоль передало команди (розділ команд через символ | ) залежно від послуги наприклад купили VIP (group set vip|say qq) в ркон передалося "group set vip" і наступна строка "say qq"
2) Заносило в базу данних id, nickname, date, price, service
айди, никнейм, дата, ціна, послуга
Заявки фрилансеров
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