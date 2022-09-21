Платіжна система на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки326 просмотров

Верстка сайту вже є, треба тільки підключити платіжну систему (https://wayforpay.com/) можна і аналог головне оплата в доларах

це має працювати так ввів нік вибрав послугу і оплатив

є 7 послуг після успішної оплати потрібно щоб

1) в RCON консоль передало команди (розділ команд через символ | ) залежно від послуги наприклад купили VIP (group set vip|say qq) в ркон передалося "group set vip" і наступна строка "say qq"

2) Заносило в базу данних id, nickname, date, price, service

айди, никнейм, дата, ціна, послуга

3 года назад
0ops
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