Подключение к Poster (система учета)

Необходимо изменить стандартный шаблон на Poster store на другой (чтобы вид был схож с определенным сайтом)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести интеграцию Poster и сайта через API - https://joinposter.com/
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