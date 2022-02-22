Подключить кириллический шрифт css к одностраничному html сайту

HTML-версткаЗавершен1 заявка306 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо подключить кириллический шрифт к html сайту-визитке. Шрифт, который внешне будет максимально похож на латинский "оригинальный" шрифт шаблона. Оригинальный шаблон на open-tv.org

Заранее признателен за ответ.

Евгений

HTMLCSS
2 года назад
barmalito
Евгений 
63 годаГермания
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$15
1 день
RUBWMZ
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