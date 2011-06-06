Подкорректировать шаблон Joomla

HTML-версткаЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Есть шаблон http://demo.gavick.com/joomla15/apr2011/

во всех браузерах, кроме оперы, шрифты отображаются те что нужны, в опере подставляется стандартный шрифт.

Нужно подкорректировать шаблон чтоб и в опере шрифт отображался тот что выводится шаблоном, а не стандартный.

пишите ваши сроки и цены.

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Joomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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