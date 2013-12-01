Подогнать по дизайну и сверстать готовые элементы

Есть готовые элементы дизайна для сайта с shutterstock. (навигационная панель, кнопки, и др.) Нужно подогнать это все по цветам в готовый шаблон . Подобрать желаемые цвета в готовом шаблоне в некоторых местах. Сверстать некоторые готовые элементы. В общем, сначала нужно улучшить дизайн готового шаблона используя готовые элементы с shutterstock, затем сверстать выбранные элементы.