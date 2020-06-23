Подправить верстку на yii2

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки570 просмотров

Несколько задач по фронту

Подробности кандидатам

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Yii
5 лет назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Не сработались, но бывает
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
5 лет назад