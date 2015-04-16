Поменять уже готовый дизайн у работающего сайта

Здравствуйте.

Имеется сайт, надо изменить дизайн ( картинки предоставляются),

значит требуется просто в верстке заменить картинки, управление остается таким же, единственное потребуется еще чтобы задний фон сайта мог тянуться в зависимости от размера экрана, и добавить возможность использования нескольких паролей и их смены (сейчас есть возможность использовать один пароль). Сделать надо быстро.

Если хорошо справимся с этой задачей, будут еще разного рода предложения по работе.

Спасибо