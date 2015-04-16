Нужно сверстать макет http://crus.org.ua/project/remont1.jpg Бюджет 500р Сроки 1 день
Поменять уже готовый дизайн у работающего сайта
Здравствуйте.
Имеется сайт, надо изменить дизайн ( картинки предоставляются),
значит требуется просто в верстке заменить картинки, управление остается таким же, единственное потребуется еще чтобы задний фон сайта мог тянуться в зависимости от размера экрана, и добавить возможность использования нескольких паролей и их смены (сейчас есть возможность использовать один пароль). Сделать надо быстро.
Если хорошо справимся с этой задачей, будут еще разного рода предложения по работе.
Спасибо
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