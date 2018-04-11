Помочь доработать страницу сайта, одноэкранный лендинг

$10
HTML-версткаЗавершен9 заявок254 просмотра
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Необходимо поправить несколько деталей на одноэкранном, адаптивном лендинге (index.html).

Во всех версиях (размерах) страницы:

1. Добавить в шапку логотип (images/logo3.png) и номер телефона с почтой, горизонтально, кликабельно (logo1.png).

2. Оформить кнопки перехода в чат (соц. сеть) в цветовой гамме каждого чата (соц. сети). Добавить к кнопкам перехода в чат (соц сеть) - иконку каждого чата (соц сети), иконка слева от текста, с отступами.

3. В мобильных версиях, когда изображение телефона уходит наверх - убрать отображение "телефона". Смотрите изображение 111.jpg

4. Поправить положение кнопок в мобильной версии, смотрите изображение 222.jpg.

6 лет назад
vulkanets
Айдар 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DmitriyPhomin
Руслан 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$8
1 день
Доволен. Рекомендую.
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