Помочь доработать страницу сайта, одноэкранный лендинг

Нужно сверстать галерею на сайт. Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно). Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три ...