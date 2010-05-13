Помощник по Интернет-проектам (удаленная работа)

Ну где же ты? Нужен мастер для реализации технической части новой версии проекта Goritbilet.ru. Мегамонстр с заурядным опытом работы и сочным портфолио, которым можно похвастаться. Первое успешное сотрудничество станет для тебя постоянным, дорогой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется грамотный помощник по Интернет-проектам.
Профиль работы: изменение шаблона сайтов, копирайтинг, рерайтинг, мелкие поручения.
Требования к кандидату:
1. хорошо знать русский язык
2. знать photoshop и html на среднем уровне.
3. стараться быть в online - в рабочие часы, примерно 6-8 часов в день (обсуждается)
4. желание работать
5. исполнительность и ответственность
6. умение делать выводы, запоминать
ЗП окончательно определяется после беседы с кандидатами. Возможна работа в офисе в Москве, оплата будет выше.
А в список выбранных могут попасть только те, кто указал Оклад.
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