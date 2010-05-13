Помощник по Интернет-проектам (удаленная работа)

7 июня было отправлено очередное задание, сегодня уже 18 число. Работник не выходит на связь, на почту не отвечает, на приватное сообщение тоже (сообщение прочитано, полный игнор). На сотовый тоже никто не отвечает. Звонок с другого номера показал, что все же там кто-то есть ))))). Хотя в аккаунт заходит периодически. Надежность работника низкая. Причины неизвестны, произошло после последней большой оплаты. п.с. доказательная база - на основе переписки, копий экрана вебмани и яндекс кошельков. предоставляется по просьбе заинтересованного лица.