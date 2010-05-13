Помощник по Интернет-проектам (удаленная работа)

$250
HTML-версткаЗакрыт10 заявок786 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется грамотный помощник по Интернет-проектам.

Профиль работы: изменение шаблона сайтов, копирайтинг, рерайтинг, мелкие поручения.

Требования к кандидату:

1. хорошо знать русский язык

2. знать photoshop и html на среднем уровне.

3. стараться быть в online - в рабочие часы, примерно 6-8 часов в день (обсуждается)

4. желание работать

5. исполнительность и ответственность

6. умение делать выводы, запоминать

ЗП окончательно определяется после беседы с кандидатами. Возможна работа в офисе в Москве, оплата будет выше.

А в список выбранных могут попасть только те, кто указал Оклад.

14 лет назад
webseodmin
Митрий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
roy007
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$220
Larisa-1974-2008
Лариса 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$250
7 июня было отправлено очередное задание, сегодня уже 18 число. Работник не выходит на связь, на почту не отвечает, на приватное сообщение тоже (сообщение прочитано, полный игнор). На сотовый тоже никто не отвечает. Звонок с другого номера показал, что все же там кто-то есть ))))). Хотя в аккаунт заходит периодически. Надежность работника низкая. Причины неизвестны, произошло после последней большой оплаты. п.с. доказательная база - на основе переписки, копий экрана вебмани и яндекс кошельков. предоставляется по просьбе заинтересованного лица.
OPIRUS
Павел 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$250
  • Похожие заказы

  • Верстальщик

    Ну где же ты? Нужен мастер для реализации технической части новой версии проекта Goritbilet.ru. Мегамонстр с заурядным опытом работы и сочным портфолио, которым можно похвастаться. Первое успешное сотрудничество станет для тебя постоянным, дорогой.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен начинающий верстальщик.

    Нужен начинающий верстальщик для помощи в верстке нашему верстальщику. заодно и научитесь :) Пока что необходимо более-менее владеть табличной версткой. Работа вся легкая. Оставляейте ваши предложения тут + ссылка на 1-2 какие либо верстки (хоть верстку простого ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджер

    $500

    Требуется на постоянную работу в офис компании редактор сайта. Требования: знание HTML и, желательно, PHP. Личные качества: ответственность, коммуникабельность, стремление к самообразованию.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Html кодер. Работа с joomla и др.

    $1000

    Только Киев и область Требования: Знание photoshop, dreamweaver, желательно macromedia-flash Необходимо, чтобы вебмастер был экспертом в: • Html верстка • Кроссбраузерность • Системы управления контентом • Php • Mysql (желательно) Необходимо знать и разбираться, хотя бы на среднем уровне в: • Создание шаблонов • Javascript • Flash (желательно) Профессиональное знание английского или других языков приветствуется. ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик на удаленку

    Мой верстальщик не всегда справляется с объемом работ, поэтому есть необходимость по мере загруженности в еще одном верстальщике. Реально оценивайте свои возможности. Кроссбраузерность, валидность и т.д. и т.п. Уверенное владение JS, jQuery. Если я где-то в ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик для DLE

    Нужен верстальщик на длительное сотрудничество Верстать для DLE и просто Html стоимость одной работы от 30 до 50$. icq:402-132-122.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • HLML-верстальщик на постоянную работу

    $500

    Здравствуйте! Молодой московской организации по созданию сайтов требуется верстальщик для выполнения валидной верстки и темизации шаблонов под различные системы управления(Битрикс, Амиро, Джумла). График-свободный. Оклад - 12 000 рублей, после 3-го месяца работы - 15 000 ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется HTML-верстальщик

    Требуется граммотный HTML-верстальщик Требования: - опыт работы и наличие портфолио; - верстка кроссбраузерная и валидная. - умение четко превратить эскиз в готовый шаблон для использования в cms - доступность и оперативность - ответственность Приветствуется: - знание javascript; - понимание seo Работа сдельная с различной переодичностью. ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    На постоянную работу требуется фрилансер/парттаймер – верстальщик InDesign. Профессиональная работа с программами линейки Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator. Чувство цвета, умение следовать заданному стилю, неконфликтность. Нужно переверстать в новом стиле 35 PDF документов на английском языке. Есть ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад