Поправить адаптив

$1
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Завершен3 заявки28 просмотров

Здравствуйте. Кто подскажет? В адаптиве вылезает видео с Ютуба https://disk.yandex.com/d/r9ZtJeoZDkmlUA . Вроде максимальная ширина указана как надо https://disk.yandex.com/d/W7pw4Lsedl6ldg . Ссылку скину в личку + отзыв.

Адаптивный дизайн
4 месяца назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

web_andrey_
Андрей 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$1
1 день
Escrow
Спасибо за подсказку по верстке. Отличная консультация.
Благодарю за положительный отзыв! Рад, что консультация оказалась полезной. Если возникнут дополнительные вопросы или понадобится помощь, всегда рад помочь!

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
web_andrey_
Андрей 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва
4 месяца назад