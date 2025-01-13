Требуется адаптивная и кроссбраузерная верстка сайта Handyman Expert на WordPress. Необходимо использовать чистый код с БЭМ, минимальным Bootstrap и jQuery без конструкторов. Обеспечить зеленую зону PageSpeed. Более подробные требования указаны в техническом задании.
Поправить адаптив
Здравствуйте. Кто подскажет? В адаптиве вылезает видео с Ютуба https://disk.yandex.com/d/r9ZtJeoZDkmlUA . Вроде максимальная ширина указана как надо https://disk.yandex.com/d/W7pw4Lsedl6ldg . Ссылку скину в личку + отзыв.
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