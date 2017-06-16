Поправить отображение в мобильной версии сайта.

После того, как сделали мобильную версию сайта на iphone перестал пролистываться модуль бронирования, например на странице http://www.acover.ru/auxpage_shinomontazh/ или http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie вот на этой странице ничего не открывается, на андройде и компьютере все нормально.

проблема видимо в кривой мобильной верстке.

Еще очень долго грузится страница....на iphone и все равно не загружается.

Внизу тот же код, все работает на iphone, проблема видимо в стилях или ограничении области...

http://himcar.ru