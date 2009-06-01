Нужно сверстать шаблоны для сайта на ABOCMS.ru Принимаются заявки на исполнение от специалистов имеюих опыт работы с этим движком, т.к. там помимо резиновой верстки должна быть выполнена настройка функционирования самого сайта. ТЗ отправлю ...
Поправить шаблон для Joomla под все браузеры
Есть шаблон Joomla. Нужно его подправить длякорректного отображения во всех браузерах.
Пишите сроки исполнения и цены.
Спасибо
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