Поправить верстку Joomla и помочь с вопросами

Нужно поправить верстку Joomla, а также помочь с некоторыми вопросами.

Ссылка на сайт: kes-electro.com

1. Как добавлять ссылки в текст

2. kes-electro.com/kabelno-p...

Не открывается эта страница. Так после добавления страниц. Нужно подсказать, как вставлять таблицы, чтобы страница открывалась

3. Нужно поменять иконку рядом с названием страницы, взять из лого на сайте

4. kes-electro.com/kabelno-p...

На этой странице убрать надпись «Может пригодиться», и поправить верстку съехавших кнопок

Оплата поэтапно либо в конце