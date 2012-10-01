Поправить верстку одной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки163 просмотра

Добрый день.

Нужно срочно поправить верстку одной страницы под ИЕ6. Пример http://s100.ovia.ru/

13 лет назад
revardy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_novi
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена идеально и в супер ограниченный срок! После произвел правки\пожелания заказчика. Идеальный исполнитель! ПС: Мы уже опустили руки с данной задачей, но он просто вытащил проект с неминучей гибели тем самым обеспечив нам и себе работы еще как минимум на $$$
Со стороны заказчика все было сделано по первому разряду, вовремя предоставленные материалы, инструктаж, четкая постановка задачи. На текущие вопросы отвечал незамедлительно! Сотрудничаем дальше! :)

Заявки фрилансеров

alex_novi
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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