Поправить верстку одной страницы

Работа была выполнена идеально и в супер ограниченный срок! После произвел правки\пожелания заказчика. Идеальный исполнитель! ПС: Мы уже опустили руки с данной задачей, но он просто вытащил проект с неминучей гибели тем самым обеспечив нам и себе работы еще как минимум на $$$