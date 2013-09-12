Поправить верстку у сайта Joomla

HTML-версткаЗавершен4 заявки168 просмотров
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Раздел сайта http://winorder.ru/menu-1.html некорректно отображается в интернет эксплорере. Кроме того требуется ряд мелких правок css

картинки variants выравниваются по центру, а надо влево.

у первого набора дистанция между вариантс больше чем у остальных при том же кол ве картинок

в интернет эксплорере картинки не увеличиваются при клике - ошибка

в каталоге название сильно прижато к фотографиям предыдущего пункта

то же и в новостях, предыдущая и след сливаются, название вплотную совсем идет к фото предыдущего

в меню цифры страниц сделать крупнее на 1 пункт.

Joomla
10 лет назад
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Всё сделано хорошо и с опережением сроков и некоторым превышением первоначально оговоренных правок. Категорически рекомендую.
Работа оплачена во время, никаких нареканий нет! Рекомендую!
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