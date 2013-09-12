Поправить верстку у сайта Joomla

Есть работающий высоконагруженный ресурс, движок самописный. Требуется сделать его редизайн (сам дизайн + межбраузерная верстка дивами, спрайтами, validator.w3.org и т.д. - по всем правилам), сохранив общую идею и расположения элементов, старый дизайн теряет актуальность и ...
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Раздел сайта http://winorder.ru/menu-1.html некорректно отображается в интернет эксплорере. Кроме того требуется ряд мелких правок css
картинки variants выравниваются по центру, а надо влево.
у первого набора дистанция между вариантс больше чем у остальных при том же кол ве картинок
в интернет эксплорере картинки не увеличиваются при клике - ошибка
в каталоге название сильно прижато к фотографиям предыдущего пункта
то же и в новостях, предыдущая и след сливаются, название вплотную совсем идет к фото предыдущего
в меню цифры страниц сделать крупнее на 1 пункт.
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