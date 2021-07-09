Построение Лендинга в конструкторе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок440 просмотров

Дизайн с Figma или Indesign

перенести на конструктор лендингов.

знания HTML не требуется

мобильная и десктопная версия лендинга

система легкая и понятная.

можно ознакомиться по линку https://www.pagewiz.com/

FigmaHTML
4 года назад
levos
Лев 
46 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Иван отлично справился с заданием
Всё отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Федор
 
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ivanwdev
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