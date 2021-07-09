Необходимо сверстать и установить макеты на платформу Битрикс. В приложении находятся все необходимые макеты. Ожидается качественная HTML-верстка по адекватным ценам.
Построение Лендинга в конструкторе
Дизайн с Figma или Indesign
перенести на конструктор лендингов.
знания HTML не требуется
мобильная и десктопная версия лендинга
система легкая и понятная.
можно ознакомиться по линку https://www.pagewiz.com/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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