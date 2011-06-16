Править код темы на wordpress

$10
HTML-версткаЗавершен3 заявки158 просмотров
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Тема создана на основе стандартного шаблона twentyten.

Надо пройтись по коду и проверить всё ли правильно, и исправить.

Также удалить весь неиспользуемый код и функции. Упростить css, так как много всего со старой темы осталась.

WordPress
13 лет назад
stas337
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
y_saf
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Отлично справился. Быстро и не дорого. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен
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