Правка "кривого" сайта. (микро задание на раз-два)

$10
HTML-версткаЗавершен14 заявок353 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть работающий ресурс, но кривовато сделанный....нужно поправить.Очень сжатые сроки(несколько часов)

Оплата вебмани(ТОЛЬКО ПО ФАКТУ), готовность внести изменения при необходимости...Подробности при личной переписке. Отписывать здесь (В ЛИЧКУ ПИСАТЬ НЕ НАДО!!!).Контакт по icq (skype тоже хорошо)

15 лет назад
Madeconomist
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
wdesign
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Задача была поставлена четко, все время находился на связи, моментальная оплата за проделанную работу. Приятно было работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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