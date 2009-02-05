Правка "кривого" сайта. (микро задание на раз-два)

Ищется адекватный человек для постоянного сотрудничества верстки шаблонов для жумла... Человек должен - Быть адекватным - Знать что делает - Знать жумлу - понимать о чем речь - Хотя бы чуть чуть знать ФотоШоп Я все дизы даю в PSD Что надо делать ...