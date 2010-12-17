Правка шаблона на DLE движке

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Здравствуйте,

Нужен челок который поправит багги ( доведет до ума ) шаблон сайта ( движок DLE)

Нечего сложно нет, работать будет состоять из:

- Изменения колон (px)

- Добавления нужных тегов

- Изменения текста (css )

- Подгон шаблона под все браузеры (Mozilla, Opera, IE7,8…, … )

На перед нечего платить не буду, вся оплата после выполнения работы..

Открываю доступ, вы работаете, по окончанию вы получаете ( денежный перевод WebMoney )

Спасибо.

CSSDLE
14 лет назад
dmshalamay
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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