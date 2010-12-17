Нужно сделать верстку вот такого дизайна - в приложении. Кроссбраузерно, валидно.
Правка шаблона на DLE движке
Здравствуйте,
Нужен челок который поправит багги ( доведет до ума ) шаблон сайта ( движок DLE)
Нечего сложно нет, работать будет состоять из:
- Изменения колон (px)
- Добавления нужных тегов
- Изменения текста (css )
- Подгон шаблона под все браузеры (Mozilla, Opera, IE7,8…, … )
На перед нечего платить не буду, вся оплата после выполнения работы..
Открываю доступ, вы работаете, по окончанию вы получаете ( денежный перевод WebMoney )
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется сверстать макет и натянуть на cms Simpla. Тех исполнителей, что не работали с данной системой, я прошу не тратить своё и мое время. "Нулевики", не имеющие совсем отзывов тут или на др.фриланс ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужна блочная валидная верстка. Особенности: фоновая картинка должна тянуться на всю ширину окна (если картинка не достаточно большой ширины - с потерей качества), много полупрозрачных плашекЗавершен14 лет назад
- $50
Макет предоставлю. Функционал на двух кнопках "обратный звонок" и "межкомнатные двери" (функционал можно посмотреть на сайте www.rosdveri.ru) остальное обыкновенные ссылки. в заявке указывайте сроки и стоимостьЗавершен14 лет назад
Есть рабочий сайт smotri.kg. На нём проблемы с вёрсткой - неверное отображение в разных браузерах, проблемный код. Используется видео-движок clipshare. Изначально был взят стандартный шаблон - и кривой версткой был натянут новый дизайн. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
ВерсткаHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброй ночи, необходимо переверстать шаблон так чтоб он мог быть использован под шаблон писема в html. файл в приложении.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $280Завершен14 лет назад
- $30
Вёрстка главной страницы сайтаЗавершен14 лет назад
Добрый день! Ищу верстальщика, которого не испугают дебри джумлы и работа в выходные :) Задача: поправить верстку во всех основных браузерах, в том числе и IE6. Возможно, работу облегчит имеющаяся ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад