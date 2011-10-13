Правка верстки в пиксельном соответствии с макетам

Пишите, если у вас есть время до 7 часов вечера, делать работу нужно будет сейчас. Если вы действительно хорошо разбираетесь в верстке, оставляйте заявки.

Суть задачи такова. Есть верстка, которая уже сделана, необходимо будет привести ее в пиксельное соответствие с макетом. Сейчас есть расхождения. Например, саму гарнитуру менять не надо (в макете используется Helvetica, но договорились использовать Arial), но обязательно, чтобы высоты строк совпадали. Также, где это нужно, надо подкрутить отступы у элементов.

Верстка чистая, без инлайн-стилей, от вас предполагается получить такой же результат.

О цене будем договариваться.