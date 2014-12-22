Правки по интернет магазину на OpenCart

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Первые две задачи на мой взгляд самые трудные.
ТЗ:
*Нужно Корректное отображение сайта на всех устройствах. Сейчас, например на планшете, не отображается МЕНЮ сайта. И еще что-то.
*наладить фильтр и наладить его отображение в МЕНЮ, в том числе и для NEWIN. Т.е. 1) нужно сделать так, чтобы фильтр по товарам присутствовал в разделах NEWIN и SALE, также как и в общем разделе. ПРимечание: обратите внимание, в new in уже есть небольшое решение, там отображаются бренды, но этого мало, надо еще чтобы фильтр по категориям присутствовал, а вот в SALE нет фильтра ни по брендам ни по категориям. 2) В самом меню нужно создать выпадающие кнопки для SALE и NEWIN (как у других кнопок меню) — для мужского и женского отдельные списки выпадающих меню. Причем настроить нужно так, чтобы кнопка/и исчезала/ли (не отображались), ели в разделе нет товаров.
*Кнопка меню SALE — сделать мягко красным цветом
*Мини карточка товара(превьюшная карточка товаров): Цвет «цен» в списке товаров чуть бледнее, чуть уменьшить, убрать отображение ноликов копеек, значёк «руб» заменить на международный значек «р"(р перечеркнутое)
*В карточке товара, цену нужно тоже сделать менее заметной, т.е. поменять ее цвет на более серый, мягкий, прозрачный
*напиать почту [email protected] на видном месте рядом с телефоном, но так чтобы она тоже была серенькой и незаметной почти
*кога товар заканчиваетя на нем появляется надпись красная outofstok. А надо убрать ее и просто на карточке писать просто „Продано“ — писать слово по горизонтали под ценой, мягко красным цветом (все заглавные буквы)
Жду ваших предложений по цене и срокам работы.
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