Правки по верстке

Необходимо немного поправить верстку в интернет магазине. Работа с html/css. Подробнее ТЗ в ворде, в прикрепленном документе.

Кто в магенте не разбирается, ПОДСКАЖУ ГДЕ КАКИЕ ФАЙЛЫ НУЖНО ПРАВИТЬ

Сайт, на котором делать правки — niceface.us/mobile

Задачи (проблемы):

-В Мозилле надпись «Купить» сдвинута влево. убрать всплывающую подсказку

-При удалении товара из корзины баг небольшой

-В сафари появляется линия между «номером тел» и «позвони мне»

-Внизу слева между иконками соцсетей появляются черточки

-Во всплывающем окне при нажатии на фото дублируется первая фотография

-Логотип выровнять ровно по левому краю

-Везде в кнопках и меню на фоне бирюзового цвета, цвет текста должен быть белым

I C Q: 366 — 892 — 443

Skype: mihail — consulting