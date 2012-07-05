Правки по верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок169 просмотров

Необходимо немного поправить верстку в интернет магазине. Работа с html/css. Подробнее ТЗ в ворде, в прикрепленном документе.

Кто в магенте не разбирается, ПОДСКАЖУ ГДЕ КАКИЕ ФАЙЛЫ НУЖНО ПРАВИТЬ

Сайт, на котором делать правки — niceface.us/mobile

Задачи (проблемы):

-В Мозилле надпись «Купить» сдвинута влево. убрать всплывающую подсказку

-При удалении товара из корзины баг небольшой

-В сафари появляется линия между «номером тел» и «позвони мне»

-Внизу слева между иконками соцсетей появляются черточки

-Во всплывающем окне при нажатии на фото дублируется первая фотография

-Логотип выровнять ровно по левому краю

-Везде в кнопках и меню на фоне бирюзового цвета, цвет текста должен быть белым

I C Q: 366 — 892 — 443

Skype: mihail — consulting

CSSHTML
13 лет назад
WEB_PROFESSIONAL
Михаил 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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