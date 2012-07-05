Здравствуйте! Требуется грамотный верстальщик с опытом работы в это области для создания валидного (без ошибок) шаблона (template'a) для CMS Simpla. Только что закончили сотрудничество с дизайнером, на руках все ...
Правки по верстке
Необходимо немного поправить верстку в интернет магазине. Работа с html/css. Подробнее ТЗ в ворде, в прикрепленном документе.
Кто в магенте не разбирается, ПОДСКАЖУ ГДЕ КАКИЕ ФАЙЛЫ НУЖНО ПРАВИТЬ
Сайт, на котором делать правки — niceface.us/mobile
Задачи (проблемы):
-В Мозилле надпись «Купить» сдвинута влево. убрать всплывающую подсказку
-При удалении товара из корзины баг небольшой
-В сафари появляется линия между «номером тел» и «позвони мне»
-Внизу слева между иконками соцсетей появляются черточки
-Во всплывающем окне при нажатии на фото дублируется первая фотография
-Логотип выровнять ровно по левому краю
-Везде в кнопках и меню на фоне бирюзового цвета, цвет текста должен быть белым
I C Q: 366 — 892 — 443
Skype: mihail — consulting
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