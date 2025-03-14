Правки, сайт написан на vue.ts

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Закрыт16 заявок204 просмотра

Сайт написан на vue.ts

Нужно наполнить готовыми текстами (блоки под тестовые тексты готовы) + возможно внести какие-то правки.

TypeScriptVue.js
2 месяца назад
alexandrcreative
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