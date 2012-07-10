Правки в магазине Joomla, вид для администратора

Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla + JoomShopping (аналог VM только менее геморный). asella. ru/10/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=126

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Что нужно сделать в админке магазина:

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1. SEO URL адрес к товару и категории должен быть www.site.ru/catalog/category/product.html

2. Поле краткое описание сделать расширенным с возможностью редактирования текста.

3 . Изображение товара - вставить текст над полями куда нужно вводить текст и вставлять изображения - "Title (название) изображения / Загрузить изображение".

4. Настроить и сделать так, что бы стабильно работал компонент импорт и экспорта товаров / категорий и т.п. Итог должен быть такой: человек должен выбрать экспорт товара, выбрать что он хочет экспортировать, сохранить файл и после открытия файл там должны быть столбы с разными свойствами товара или категории без лишнего кода и т.п.

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Пишем только в проект.

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Сразу пишем свою цену и сроки.

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