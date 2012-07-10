Сверстать шаблон под самописный html не доделанный шаблон, функционал будет примерно как http://www.stroyberg.ru сверстать 2 страницы - все будет в .psd
Правки в магазине Joomla, вид для покупателей
Здравствуйте, есть дефолтный сайт на Joomla + JoomShopping (аналог VM только менее геморный). asella. ru/10/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=1&Itemid=126
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Что нужно сделать в шаблонах вывода товаров и категорий для покупателей:
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1. Комментарии / отзывы к товарам без регистрации (любой чел зашел, прокомментировал / оставил отзыв, инфа ушла админу и там он её либо одобряет и она появляется на сайте либо нет, также нужно предусмотреть что бы можно было публиковать комментарии и отзывы без модерации).
2. В момент когда кладешь товар в корзину должно вылетать окошко о том, что товар успешно добавлен в корзину (щас просто перезагружается страница и пишет что добавлено).
3. Атрибуты товара - подкорректировать внешний вид.
4. Сделать дополнительный ярлык корзины, который будет либо слева, либо с права монитора прокручиваться вместе с прокруткой страницы (при наведение или нажатие будет выезжать чуть вперед со всей информацией).
5. Сделать так, что бы любое фото загруженное в магазин не превышало определенного размера (либо автоматом уменьшалось, либо не увеличивалось больше определенного значения) (т.к. если загрузить большое фото то при увлечение его оно не помещается в мониторе).
6. При использование атрибутов над ними автоматом появляется строка "Свойства товара и общая цена", если атрибуты отсутствуют в товаре, то перед ценой идет просто надпись "Цена товара".
7. При наведение на краткий товар, фото товара должно увеличиваться как на примере http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/
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Пишем только в проект.
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Сразу пишем свою цену и сроки.
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