Правки в верстке по мобильной версии сайта

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки81 просмотр

Добрый день.

Есть сайт https://newtech.zeekr007.kz

Десктопная версия уже отлажена.

Сайт на Laravel framework Php.

Работает без api , то есть html ( блейды).

Необходимо внести правки по мобильной версии . Они в приложении в doc файле.

Или по ссылке : https://dropmefiles.com/Xujle

Править необходимо прям на сервере.

Срок до завтрашнего утра.

LaravelДоработка сайтов
4 месяца назад
awstudio
Максим 
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онлайн

Выбранный исполнитель

FandriX
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Escrow
Профессионал своего дела ! Оперативно и качественно выполнил свою работу . Рекомендую !
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