Прикрутка дизайна к движку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки164 просмотра

Необходимо прикрутить новый дизайн к сайту на движке WordPress.

В новом дизайне (http://demos.brianmcculloh.com/continuum/) используется jQuery. Более подробную информацию предоставим заинтересовавшимся.

jQueryWordPress
14 лет назад
pirojinko
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

snowwons
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
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Заявки фрилансеров

snowwons
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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