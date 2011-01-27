Приватный проект для Кирилла Евсеева (kirilev)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка141 просмотр

Верстка макетов

14 лет назад
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня
Кирилл, спасибо большое за отличную работу! В 4 раза быстрее оговоренного срока и при этом очень качественно! :)
Анна очень надёжный заказчик. Точно ставит задачи, оплачивает работу моментально, рад сотрудничеством. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад