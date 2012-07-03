Приватный проект для Егорушкина Сергея (SerG0)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки111 просмотров

Верстка трех макетов + немного js.

JavaScript
13 лет назад
ivan_11
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Ну что могу сказать, в очередной раз спасибо за быструю работу)
В очередной раз продуктивно поработали. Своевременная оплата, чёткое задание. Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад