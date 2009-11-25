Привести верстку сайта к кроссбраузерности

Существует сайт, для которого разработан и сверстан новый дизайн.

необходимо привести верстку к человеческому виду:

сайт должен одинаково выглядеть в IE6, IE7, IE8, FF, Opera, Safari

сайт: beta.ucar.cz

требования к кандидату:

- №1 приоритетность нашего задания

- отзывчивость (отзывчивый человек должен иметь как минимум gtalk/jabber)

- профессионализм, понимание спрайтовой верстки, опыт работы в этой сфере.

- скорость работы. сайт необходимо сделать срочно.

- понимание W3C compliance и работа с Tidy (на первых порах опционально)

доп. информация:

- сайт мультиязычный, кнопки должны быть сделаны текстом, необходимо понимать изменение ширины кнопки или меню от смены языка.

- будет дан доступ к tpl

предложения "обращайтесь, сделаем" будут отклоняться моментально. рассматриваемый кандидат пришлет свое видение какой-то из страниц или хотя бы рекомендации по улучшению.

возможно дальнейшее сотрудничество.

оплата и сумма по договоренности и от предложенных Вами условий.