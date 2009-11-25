Привести верстку сайта к кроссбраузерности

Сайт ( nr.becti.net ) необходимо переверстать шаблон движка (DLE 8.3) на div верстку с учетом seo оптимизации: 1. заголовки в полной статье должны быть в ... 2. текст должен быть максимально близок к верху страницы (в html ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует сайт, для которого разработан и сверстан новый дизайн.
необходимо привести верстку к человеческому виду:
сайт должен одинаково выглядеть в IE6, IE7, IE8, FF, Opera, Safari
сайт: beta.ucar.cz
требования к кандидату:
- №1 приоритетность нашего задания
- отзывчивость (отзывчивый человек должен иметь как минимум gtalk/jabber)
- профессионализм, понимание спрайтовой верстки, опыт работы в этой сфере.
- скорость работы. сайт необходимо сделать срочно.
- понимание W3C compliance и работа с Tidy (на первых порах опционально)
доп. информация:
- сайт мультиязычный, кнопки должны быть сделаны текстом, необходимо понимать изменение ширины кнопки или меню от смены языка.
- будет дан доступ к tpl
предложения "обращайтесь, сделаем" будут отклоняться моментально. рассматриваемый кандидат пришлет свое видение какой-то из страниц или хотя бы рекомендации по улучшению.
возможно дальнейшее сотрудничество.
оплата и сумма по договоренности и от предложенных Вами условий.
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