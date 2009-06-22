В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические. Самое важное. Требования: ...
Профессиональная верстка. Нужен Гуру.
Требуется сверстать главную + много внутренних страниц портала.
Валидный и семантически верный код.
Кроссбраузерность.
jQuery
Заявки фрилансеров
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