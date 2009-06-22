Профессиональная верстка. Нужен Гуру.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки307 просмотров

Требуется сверстать главную + много внутренних страниц портала.

Валидный и семантически верный код.

Кроссбраузерность.

jQuery

jQuery
16 лет назад
antimal
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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