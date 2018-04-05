Проинспектировать одну страницу верстки

Здравствуйте коллеги!, Нужен Front-End разработчик с опытом работы от 1-го года и скоростью выполнения выше среднего. Необходимо сверстать одну страницу без макета по тз используя текущую верстку сайта. Большим плюсом будет опыт работы с сайтами на фреймворке ...
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Верстать не надо - есть пару расхождений с исходником - желательно обьяснить почему так получилось (отличие исходника от итогового результата
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