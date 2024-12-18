Требуется адаптивная верстка небольшого макета, предоставленного в Фигме. Все необходимые материалы будут отправлены кандидату. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом адаптивности для различных устройств.
Пропала иконка в органике на сайте
вітаю
є сайт Метал-Макс
пропала іконка в органіці (файл додав)
потрібно виправити
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