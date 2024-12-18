Пропала иконка в органике на сайте

$1
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок13 просмотров

вітаю
є сайт Метал-Макс

пропала іконка в органіці (файл додав)

потрібно виправити

Устранение ошибок
4 месяца назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
4 месяца назад
Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
11 часов назад
4 отзыва
4 месяца назад
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад