Простой дазйн натянуть на Joomla

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки124 просмотра

Все должно быть точь в точь как в макете.

При хорошей и быстрой работе с меня оплата + отзыв.

Срок до завтра

Всего 3 модуля

мейнменю

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контакты

Joomla
11 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад
$20
1 день
Очередной раз спасибо
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад

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