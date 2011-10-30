Нужно сделать верстку 9 страниц. http://bigdig.com.ua/files/2verstkaLipton.zip Изменить главную и поп-ап http://bigdig.com.ua/files/lipton_index.zip и сделать страницы site-8, site5, site4, site2 желательно сегодня к ночи. Срочность работы конечно же оплачивается.
Простой DLE сайт: верстка, заполнение контентом
Приветствую!
Нужно создать и заполнить контентом простой по структуре сайт кулинарных рецептов.
Рецепты есть в отдельной БД (не DLE) - соответственно их из БД нужно перестроить в новую структуру БД - DLE - шную..
К БД прилагается папка с картинками для рецептов - их тоже нужно добавить на сайт.
картинка есть не к каждому рецепту (важно). Ранее вывод картинки делался лишь в случае присутствия файла с идентификатором рецепта в папке.
В общем задача - создать DLE-сайт. добавить нужные категории/подкатегории
сделать КРАСИВУЮ кулинарную верстку - нужна легкость (белый+серый+яркие цвета), юзабилити - удобство расположения меню.
Пример структуры и диз.: http://womenmagazine.net
заполнить БДнужно рецептами из нашей старой базы (не дле) в соответствии со списком категорий который будет отдельным списком предоставлен.
Apache+PHP+MySQL
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