Простой DLE сайт: верстка, заполнение контентом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки231 просмотр

Приветствую!

Нужно создать и заполнить контентом простой по структуре сайт кулинарных рецептов.

Рецепты есть в отдельной БД (не DLE) - соответственно их из БД нужно перестроить в новую структуру БД - DLE - шную..

К БД прилагается папка с картинками для рецептов - их тоже нужно добавить на сайт.

картинка есть не к каждому рецепту (важно). Ранее вывод картинки делался лишь в случае присутствия файла с идентификатором рецепта в папке.

В общем задача - создать DLE-сайт. добавить нужные категории/подкатегории

сделать КРАСИВУЮ кулинарную верстку - нужна легкость (белый+серый+яркие цвета), юзабилити - удобство расположения меню.

Пример структуры и диз.: http://womenmagazine.net

заполнить БДнужно рецептами из нашей старой базы (не дле) в соответствии со списком категорий который будет отдельным списком предоставлен.

Apache+PHP+MySQL

ApacheDLEMySQLPHP
14 лет назад
twistfire
Алекс 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать верстку сайта

    Нужно сделать верстку 9 страниц. http://bigdig.com.ua/files/2verstkaLipton.zip Изменить главную и поп-ап http://bigdig.com.ua/files/lipton_index.zip и сделать страницы site-8, site5, site4, site2 желательно сегодня к ночи. Срочность работы конечно же оплачивается.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить подписи к флеш на вордпресс

    $5

    по мимо если не делать таблицу прозрачную еще можно вставить две строки с текстом под каждую картинку? там где черная линия на скрине http://pix.am/AuM5.gif чтобы на выходе получилось как у http://medug.ru/pano_3.html

    HTMLWordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PIE съезжают vml-объекты

    Правим верстку под IE. От использования border-radius.htc отказались в пользу PIE. Но есть ряд недочетов, связанных с местоположением получаемых VML-объектов. В 6 версии IE объекты смещаются вправо (см рис) ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 4-х страниц

    Общее: 1. Все скрипты на jQuery 2. Страницы нужно разбить физически (SSI или PHP инклуды) на header, footer и основную часть. 3. Список поддерживаемых браузеров IE7+, и ...

    jQueryPHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта по готовому ТЗ

    $250

    Есть полное понимание как должен выглядеть сайт. Для начала необходимо воплотить макет в сети и в дальнейшем как-то взаимодействовать. Движек предположительно wordpress

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Коректное отображение в браузерах

    Есть блог , созданный по шаблону. В него было добавлено много гаджетов. Вообшем на моззиле всё показывается очень хорошо , проблемы когда заходишь через ИЕ .. незнаю как с другими браузерами , это ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад