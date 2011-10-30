Простой DLE сайт: верстка, заполнение контентом

Приветствую!

Нужно создать и заполнить контентом простой по структуре сайт кулинарных рецептов.

Рецепты есть в отдельной БД (не DLE) - соответственно их из БД нужно перестроить в новую структуру БД - DLE - шную..

К БД прилагается папка с картинками для рецептов - их тоже нужно добавить на сайт.

картинка есть не к каждому рецепту (важно). Ранее вывод картинки делался лишь в случае присутствия файла с идентификатором рецепта в папке.

В общем задача - создать DLE-сайт. добавить нужные категории/подкатегории

сделать КРАСИВУЮ кулинарную верстку - нужна легкость (белый+серый+яркие цвета), юзабилити - удобство расположения меню.

Пример структуры и диз.: http://womenmagazine.net

заполнить БДнужно рецептами из нашей старой базы (не дле) в соответствии со списком категорий который будет отдельным списком предоставлен.

Apache+PHP+MySQL