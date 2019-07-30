Проверить верстку на наличие ошибок и исправить, если таковые имеются.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок261 просмотр

Необходимо проверить верстку bootstrap 4 на наличие ошибок и исправить адаптивность (т.к. на разных экранах разъезжается).

Bootstrap
6 лет назад
tjn
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Killerings
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Михаил, выполнил всю работу качественно и в срок, исправил ошибки верстки. Отличный верстальщик. Всегда на связи. Рекомендую как отличного специалиста!
Отличный заказчик, четкое поставление ТЗ, адекватные требования. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Killerings
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад