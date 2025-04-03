Путем верстки переделать 2 страницы

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Открыт14 заявок300 просмотров

Есть сайт - рейтинг.
Мне нужно без передели функционала пере стилизовать проект, чтобы он выглядел по-другому.
https://clck.ru/3L7HaU

Начиная от цветовой гаммы, до компоновки элементов.
Например в каталоге юзеров чтобы не построчно, а блоками, по три в ряд.
Чтобы все это выполнилось только версткой и стилизацией.

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Верстка страниц
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