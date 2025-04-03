Требуется опытный верстальщик для исправления верстки мобильной версии сайта. Основная задача – устранение ошибок и багов. Возможно исправление и на десктопной версии. Подробности в ТЗ.
Путем верстки переделать 2 страницы
Есть сайт - рейтинг.
Мне нужно без передели функционала пере стилизовать проект, чтобы он выглядел по-другому.
https://clck.ru/3L7HaU
Начиная от цветовой гаммы, до компоновки элементов.
Например в каталоге юзеров чтобы не построчно, а блоками, по три в ряд.
Чтобы все это выполнилось только версткой и стилизацией.
Во сколько оцениваете?
по срокам и деньгам, оставляйте телеграм
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