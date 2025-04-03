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Мне нужно без передели функционала пере стилизовать проект, чтобы он выглядел по-другому.

https://clck.ru/3L7HaU



Начиная от цветовой гаммы, до компоновки элементов.

Например в каталоге юзеров чтобы не построчно, а блоками, по три в ряд.

Чтобы все это выполнилось только версткой и стилизацией.



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