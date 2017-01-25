Работы по верстке и програмированию при ре дизайне сайта.

У нас, есть сайт questologia.ru/ .

Сейчас нам необходим сайт в другом, направлении, а именно: индивидуальные и авторские путешествия.

Эти 2 сайта сильно совпадают.

Нам нужен ре дизайн с минимальными изменениями в верстке и функционале.

На сайте будет 6 страниц.

1) Главная.

2) Карта путешествий.

3) Контакты

4) О проекте

5) Типовая страница путешествия.

6 ) Отзывы

Движок сайт битрикс старт .

Дизайн отрисован, ТЗ прикреплено .