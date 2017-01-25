Для сайта (Битрикс, Старт, шаблон адаптивный, тематика сайта: каталоги с заведениями) необходимо сделать мобильную версию отображения сайта. Шаблон у сайта адаптивный. Первая страница (особое внимание): Закрепить меню в раскрытом виде для первой страницы (или ...
Работы по верстке и програмированию при ре дизайне сайта.
У нас, есть сайт questologia.ru/ .
Сейчас нам необходим сайт в другом, направлении, а именно: индивидуальные и авторские путешествия.
Эти 2 сайта сильно совпадают.
Нам нужен ре дизайн с минимальными изменениями в верстке и функционале.
На сайте будет 6 страниц.
1) Главная.
2) Карта путешествий.
3) Контакты
4) О проекте
5) Типовая страница путешествия.
6 ) Отзывы
Движок сайт битрикс старт .
Дизайн отрисован, ТЗ прикреплено .
Заявки фрилансеров
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