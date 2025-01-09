Разместить баннеры и создать страницы (сайт на joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок185 просмотров

Нужно разместить баннер на главной странице и в разделе акции, а также создать несколько внутренних страниц (баннеры и текста, а также подробное тз предоставлю), спасибо.

Создание баннеров
3 месяца назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров