Разобраться в кривой верстке и подправить js скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок150 просмотров

На сайте, на 1 странице табличная верстка и коряво отображаются в разных браузерах некоторые пункты. 

Есть страницы в этом же дизайне - на адаптивной верстке. 

Необходимо перенести кривую страницу на адаптив. 

На этой странице также запланировано, что картинка увеличивается при клике на нее. Однако перестало работать. Нужно подправить. 

Сам сайт на WP.

JavaScriptWordPress
8 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров