Разобраться в кривой верстке и подправить js скрипт

На сайте, на 1 странице табличная верстка и коряво отображаются в разных браузерах некоторые пункты.

Есть страницы в этом же дизайне - на адаптивной верстке.

Необходимо перенести кривую страницу на адаптив.

На этой странице также запланировано, что картинка увеличивается при клике на нее. Однако перестало работать. Нужно подправить.

Сам сайт на WP.