Адаптивный дизайн интернет магазина кальянов. Тз и сайт для ознакомления пришлю. Нужно доработать дизайн.
Разобраться в кривой верстке и подправить js скрипт
На сайте, на 1 странице табличная верстка и коряво отображаются в разных браузерах некоторые пункты.
Есть страницы в этом же дизайне - на адаптивной верстке.
Необходимо перенести кривую страницу на адаптив.
На этой странице также запланировано, что картинка увеличивается при клике на нее. Однако перестало работать. Нужно подправить.
Сам сайт на WP.
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