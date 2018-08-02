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Разработать темплейт (альт. интерфейс) под контент на базе верстки
CMS GRAV
Темплейты в ней на TWIG
Задачи следующие:
1) поменять в имеющейся верстке HTML5 видеоплеер на какой-то более адекватный
2) написать JS код для красивого сворачивания/разворачивания рубрикатора, который выглядит вот так:
3) Создать темплейт под некоторые разделы. На сайте есть разные типы контента - лекции, статьи, книги, на данный момент темплейт есть только под лекции. Необходимо на основе имующейся верстки изготовить темплейты-интерфейсы под оставшиеся материалы.
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