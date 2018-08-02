Разработать темплейт (альт. интерфейс) под контент на базе верстки

CMS GRAV

Темплейты в ней на TWIG

Задачи следующие:

1) поменять в имеющейся верстке HTML5 видеоплеер на какой-то более адекватный

2) написать JS код для красивого сворачивания/разворачивания рубрикатора, который выглядит вот так:

prntscr.com/j96wku

3) Создать темплейт под некоторые разделы. На сайте есть разные типы контента - лекции, статьи, книги, на данный момент темплейт есть только под лекции. Необходимо на основе имующейся верстки изготовить темплейты-интерфейсы под оставшиеся материалы.