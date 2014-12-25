Разработка HTML EMAIL по готовому эскизу!

$20
HTML-версткаЗакрыт2 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набросан очень подробный эскиз в паинте :)) и даны все примерные элементы , так что задача исполнителя не будет трудна.

Необходимо:

Индивидуальный дизайн письма

Адаптивная вертска под все мобильные устройства

Простое редактирование контента письма

Одинаковое отображение во всех почтовых клиентах

Для получения информации касательно веб сайта необходимо написать в скайп: ruslan87umka

HTML
9 лет назад
nordx
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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