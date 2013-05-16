Разработка корпоративного сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка75 просмотров

необходимо разверстать имеющийся дизайн, прикрутить и настроить смс.

12 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$120
4 дня
С Алексеем понравилось работать. четкое исполнение тз, быстро, качественно. все доделки и просьбы были им выполнены без вопросов и сомнений. Алексей, СПасибо, вы настоящий профессионал!
Понравилось работать с Настей. Все материалы были предоставлены вовремя и в полной комплектации. Проблем с оплатой не было. Думаю мы ещё сработаемся!)

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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